قال الدكتور ضياء حلمي، أمين عام الغرفة التجارية المصرية الصينية، إن مصر تعتمد على استيراد حوالي 80% من مستلزمات الإنتاج من الصين.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاعة عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن حجم الاستيراد من الصين يبلغ حوالي 16 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أنه ليس هناك قلق في العلاقات المصرية الصينية من الناحية التجارية.



وأشار إلى أن «الصين ستتعافى من هذه الأزمة، وأدارتها بشكل احترافي»، مؤكدًا أن فيروس كورونا لن يؤثرعلى التعاملات بين البلدين.



وتابع أن مصر تدير أزمة فيروس كورونا بحكمة ومهنية، لافتًا إلى أن «علاقتها الوطيدة بالصين ستسمح بالتعافي وتجاوز المشكلة في أقصر وقت ممكن».



وأوضح أن التجار في مصر يعملون على تخزين البضائع المستوردة من الصين منذ شهر ديسمبر من كل عام، مما يؤكد عدم تأثير تفشي فيروس كورونا على احتياجات السوق في الوقت الحالي.



وناشد التجار على عدم استغلال أزمة تفشي فيروس كورونا، ورفع الأسعار أو تخزين بعض السلع، لبيعها في السوق السوداء.

