السودان يفرض حظرًا للتجول ليلاً لمواجهة كورونا

قرر مجلس الأمن والدفاع الوطني في السودان، فرض حظر للتجوال في جميع مدن السودان، من الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

يأتي القرار لمواجهة جائحة كورونا، علمًا بأن السودان سجل إصابتين بالفيروس، لمواطن خمسيني توفي جراء الإصابة، وأجنبي يعمل في الأمم المتحدة.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في بيان، أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية التابعة لمجلس الأمن والدفاع، قررت عقب اجتماع المجلس مساء اليوم الاثنين، إيقاف جميع رحلات الحافلات من وإلى كافة ولايات السودان المختلفة، اعتبارًا من السادسة مساء يوم الخميس المقبل.

وأوضح أنه يوجود ١٧ حالة اشتباه تحت المراقبة والمتابعة، لافتًا إلى أنه لا يوجد لهذا الوباء ولا لقاح ولا تطعيم، والعلاج الوحيد هو منع التجمعات والالتزام بالبقاء في المنازل.

وطالب المواطنين بالالتزام بالارشادات الصحية والأمنية التي تصدر على مدار الساعة من كافة الأجهزة الإعلامية.