روسيا تتوقع ركودا بنسبة 10% على أسوأ تقدير بسبب كورونا

تناقش الحكومة الروسية أسوأ سيناريو يمكن أن يتعرض له الاقتصاد الروسي وهو الانكماش بنسبة 10 بالمئة هذا العالم إذا تطلب تفشي فيروس كورونا إغلاقا تاما للبلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة على التقديرات، طلبت عدم ذكر هويتها نظرا لاستمرار المناقشات، قولها إن التوقعات تظهر انكماشا يتراوح بين 5 و10 بالمئة.

وقد تبلغ نسبة الانكماش 8ر7 بالمئة مثل نسبة الانكماش الذي تعرضت له روسيا عام 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.

وقد يصل الانكماش السنوي في الربع الثاني إلى 30 بالمئة، مقارنة بتوقعات انخفاض مماثلة لمعظم الاقتصادات الغربية، وفقا لأحد المصادر.

وإذا تمكنت الحكومة من احتواء الفيروس دون الاضطرار إلى اللجوء إلى الإغلاق الكامل، ستتراوح نسبة انكماش الاقتصاد بين 1 بالمئة و5ر1 بالمئة هذا العام.

يذكر أن روسيا سجلت اليوم الاثنين 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين في روسيا إلى 438 إصابة، دون تسجيل وفيات