السعودية: 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وقال المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي- في مؤتمر صحفي أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية- إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا 562 حالة، مؤكدا شفاء 19 حالة من فيروس (كورونا) حتى الآن.



وحذر المتحدث من الانسياق وراء أوهام وجود علاج حاليا للفيروس، مشيرا إلى أنها عملية علمية وطبية تستغرق وقتا.



ونوه بأن تدخلات المملكة في مواجهة الفيروس تقلل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع، مبرزا أهمية التزام الجميع بالتعليمات الصادرة.