بنجلاديش تغلق مقار المكاتب الحكومية لوقف انتشار فيروس كورونا

أعلن خاندكر أنور الإسلام، سكرتير مجلس الوزراء في بنجلاديش اليوم الإثنين إغلاق مقار الهيئات الحكومية خلال الفترة بين 26 مارس و4 إبريل المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن أنور الإسلام قوله إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد19).

وكان مسؤولون في بنجلاديش قد أكدوا أمس الأحد تأجيل الاختبارات العامة، في مختلف أنحاء البلاد، التي كان من المقرر أن تبدأ أوائل الشهر المقبل مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 27 .

وذكرت ميرجادي سابرينا فلورا من معهد علم الأوبئة والسيطرة على الأمراض والأبحاث أن الدولة الواقعة جنوب آسيا، شخصت حالات ثلاثة أشخاص بأنها إصابة بفيروس كورونا، أمس الأحد، مما رفع العدد الإجمالي للمرضى إلى 27 حالة من بينهم خمسة مرضى غادروا المستشفى بعد شفائهم.

وتم وضع أكثر من 14 ألف شخص، عادوا مؤخرا من الخارج في حجر صحي منزلي لأسبوعين للمساعدة في منع انتشار الفيروس، طبقا لوزارة الصحة.

كما أمرت الحكومة بإغلاق حدودها مع الهند لمنع دخول الرعايا الأجانب، وفقا لبيان رسمي.

كما قرر أصحاب مجمعات التسوق تعليق عملياتها في مختلف أنحاء البلاد لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، مع استثناء أسواق الطعام والصيدليات.

وقررت بنجلاديش يوم السبت تعليق جميع الرحلات الجوية مع 10 دول هي البحرين والهند والكويت وماليزيا وعمان وقطر والسعودية وسنغافورة وتركيا والإمارات.

وأضافت هيئة الطيران المدني إن الرحلات الجوية إلى بريطانيا والصين وهونج كونج وتايلاند سوف تستمر.