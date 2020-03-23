سبع ولايات أمريكية تلزم السكان بالبقاء في المنازل

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فرضت سبع ولايات أمريكية تشكل قطاعا كبيرا من سكان الولايات المتحدة أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل، من أجل المساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتطال القرارات حوالي 100 مليون شخص.

وتعتبر ولايتا أوهايو ولويزيانا هما الأحدث فى الانضمام إلى القائمة .

وتفرض ولايات كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وإيلينوي بالفعل مثل هذه الأوامر، التي تسمح للمواطنين بالخروج للتنزه والذهاب إلى متاجر البقالة والأنشطة الضرورية الأخرى.

وتعرب السلطات في نيويورك عن شعورها بالإحباط المتزايد من تجمع المواطنين في الحدائق العامة.