اليونان تفرض حظر تجوال للحد من تفشي كورونا

أمرت الحكومة اليونانية، أمس الأحد، بفرض حظر تجوال واسع النطاق في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي متلفز إنه بدءا من الساعة 6 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين، لن يتم السماح للمواطنين بالخروج من منازلهم سوى للقيام بزيارة طبيب أو الذهاب لصيدلية أو التوجه لعمل إذا لم يكن بإمكانهم العمل من المنزل أو لشراء أغذية.

وأضاف أن "أي شخص يغادر منزله يتعين أن تكون معه بطاقة هوية أو جواز سفر". وسيتم توقيع غرامة على من ينتهك ذلك بغرامة قدرها 150 يورو (160 دولارا).

وبرر ميتسوتاكيس حظر التجوال بالوضع القاسي في إيطاليا، قائلا إنه "من واجبي منع ذلك من أن يحدث".

وفي الأيام القليلة الماضية، توجه العديد من اليونانيين إلى بلداتهم الأصلية بالبلاد أو إلى الجزر وظلت تجمعات تتواجد في متنزهات وشواطئ حول أثينا وسالونيكا ومدن كبيرة أخرى.

وأغلقت اليونان بالفعل معظم المؤسسات العامة وقيدت حركة العبارات بين بر اليونان الرئيسي وجزرها.