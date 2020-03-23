محكمة هولندية ترجئ محاكمة في إسقاط طائرة ماليزية حتى يونيو

أرجأت محكمة هولندية اليوم الاثنين محاكمة في حادثة إسقاط طائرة الرحلة "إم إتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية عام 2014 حتى الثامن من حزيران/يونيو لإتاحة الوقت للمدعي عليهم للاستعداد.

وأشارت المحكمة ومقرها أمستردام إلى أن مواد القضية تتألف من نحو 26 ألف صفحة.\

ولقي جميع من كانوا على متن الطائرة والذين بلغ عددهم 298 شخصا، حتفهم في إسقاط الطائرة فوق أوكرانيا التي مزقتها الحرب. وكانت الطائرة في طريقها من العاصمة الهولندية امستردام إلى العاصمة الماليزية كوالالامبور.

وتجري غيابيا محاكمةالمشتبه فيهم الأربعة وهم ثلاثة روس -إيجور جيركين وسيرجي دوبينسكي وأوليج وبولاتوف- وأوكراني هو ليونيد خارشينكو .

وربطهم فريق تحقيقات بقيادة هولندية بنظام صاروخي من طراز بوك مضاد للطائرات ويعتقد أنه نقل إلى منطقة الصراع من روسيا المجاورة.

ويقول فريق التحقيق أن النظام الصاروخي جاء من الجيش الروسي واستخدم لإسقاط الطائرة وهي من طراز "بوينج 777" فوق منطقة يسيطر عليها المتمردون المدعومون من قبل موسكو وكان الغرض الفعلي هو إسقاط طائرة عسكرية.

ونفت الحكومة الروسية نفيا قاطعا المزاعم بالتورط في الحادث. وشجبت وزارة الخارجية الروسية المحاكمة وقالت إنها ذات حكم إدانة معد مسبقا.