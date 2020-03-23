النيابة تصرف بائعة «الجبن الملوث» بسوق باكوس في الإسكندرية

صرفت، نيابة أول الرمل، شرقي الإسكندرية، سيدة تدعى "ب.م" 72 عامًا، بائعة جبن متجولة، بضمان محل إقامتها في محافظة البحيرة، بعد ضبطها وعرضها عليها، اليوم الاثنين؛ إثر انتشار فيديو لها عبر موقع فيسبوك وهي تعيد جمع الجبن بعد سكبه منها على الأرض، أثناء جلوسها داخل سوق باكوس الشعبي.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا، أمس الأحد، مقطع فيديو يُظهر قيام السيدة "المُسنة"، وهي تجمع الجبن القديم "المطبوخ" بعد سكبه منها على الأرض، لإعادة بيعه للمواطنين مرة أخرى، معتبرين أنه ضمن المخاطر التي قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

على إثر ذلك استهدفت مأمورية من نقطة شرطة باكوس، التابعة لقسم شرطة أول الرمل، السيدة، صاحبة السبعين خريفًا، وضبطتها أثناء تواجدها في شارع الإسعاف بالسوق، وتم تحرير محضر بيع أغذية مجهولة المصدر لها، وبعرضها على النيابة العامة، قررت صرفها من سراي النيابة بضمان محل إقامتها.

يُشار إلى أن محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، قرر إيقاف الأسواق الأسبوعية "الجمعة، والحمام، وبيع الطيور، والحيوانات"، لمدة أسبوعين، ضم الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات، حفاظًا على صحة المواطنين.