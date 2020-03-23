ضبط 3 عمال لاتهامهم بسرقة أدوية بـ100 ألف من داخل صيدلية بالزيتون

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، 3 عمال لاتهامهم بسرقة أدوية من داخل صيدلية تقدر بـ100 ألف جنيه بالزيتون.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغا من قسم شرطة الزيتون، من مالكة صيدلية كائنة بمنطقة الزيتون باكتشافها سرقة كمية من الأدوية تقدر بمبلغ مالى 100 ألف جنيه من داخل الصيدلية، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وتبين من تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص - عمال سابقين بذات الصيدلية- وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين مستأجر الصيدلية.