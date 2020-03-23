ماليزيا تخصص مساعدات مالية إضافية لمعالجة فيروس كورونا بعد وفاة 11 شخصا



صادقت الحكومة الماليزية على مبلغ مساعدات إضافية بقيمة 600 مليون رنغيت لوزارة الصحة، دعماً لجهود مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك توظيف المتعاقدين الجدد لا سيما في مجال التمريض.



ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن رئيس الوزراء السيد محيي الدين ياسين قوله إن 500 مليون رنغيت من المبلغ لشراء المعدات والمستلزمات الطبية مثل أجهزة التهوية، ومكملات وحدة العناية المركزة، ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الطبيين، ومعدات المختبر والأدوات المخبرية لأغراض فحص الكوفيد-19.



وأضاف: "كما وافقت الحكومة على تعجيل إجراءات شراء السلع أو البضائع الضرورية".



وأعلنت وزارة الصحة الماليزية صباح اليوم، عن تسجيل وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11 حالة بينما تجاوز عدد الإصابات إلى الألف شخص.