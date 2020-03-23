هل يستطيع ترامب إلغاء الانتخابات الأمريكية بسبب كورونا؟

أجلت مديرة الصحة بولاية أوهايو الأمريكية، الدكتورة آمي أكتون، الانتخابات الأولية للولاية التي كان مقرر إجراؤها يوم الثلاثاء، وذلك بعد موافقة الحاكم الجمهوري مايك دي واين والمحكمة العليا في الولاية، وذلك خوفاً من انتشار وباء فيروس كورونا.

لكن هذا التأخير في الانتخابات التمهيدية للولاية أثار مخاوف من أن المسؤولين الآخرين ربما حتى الرئيس ترامب قد يستغلون قرار تأجيل انتخابات أوهايو لتأجيل أو إلغاء انتخابات نوفمبر إذا بدا أن ترامب من المحتمل أن يخسر، وفقاً لموقع (Vox).

لكن هناك عقبة الدستور الأمريكي الذي "لا يسمح بذلك إذا لم يقرر الكونجرس حدوث ذلك"، فإذا أراد الجمهوريون تغيير هذا القانون، فسوف يحتاجون إلى موافقة الديمقراطيين أيضا.

وينص الدستور على أن "فترات الرئيس ونائب الرئيس تنتهي عند الظهر في اليوم العشرين من شهر يناير".

وبالتالي حتى لو تم إلغاء الانتخابات بطريقة أو بأخرى، فإن شروط ترامب ونائب الرئيس مايك بنس ستنتهي كما هو مقرر "في شهر يناير المقبل"، على الرغم من أن مسألة من يخلفه معقدة للغاية، بحسب الموقع.

فإذا لم ينتخب الرئيس حتى حلول شهر يناير فمن المفترض جلس الشيوخ أن يصبح الرئيس المؤقت، ولكن تكمن المشكلة أن فترة العضوية لمجلس الشيوخ تنتهي أيضا في شهر يناير.

لكن من الممكن لمسؤولي الدولة استخدام السلطات الاستثنائية المتاحة لهم أثناء أزمة صحية عامة الكبرى للتلاعب بمن يستطيع الإدلاء بصوته، ومع ذلك إلغاء الانتخابات أمر غير مرجح على الإطلاق.

ومع ذلك، في حين أن مشرعي الولاية يتمتعون نظريًا بهذه السلطة، فإن فكرة اختيار الرؤساء عن طريق الانتخابات الشعبية أصبحت الآن متأصلة في الثقافة الأمريكية، لدرجة أنه من غير المرجح أن تحاول أي هيئة تشريعية للولاية تعيين الناخبين مباشرة.

من الذي يقرر متى تُجرى الانتخابات؟

هناك مجموعات مختلفة من القواعد لانتخابات الكونجرس والانتخابات الرئاسية.

بالنسبة لانتخابات الكونجرس ، ينص الدستور على أن "تحدد مواعيد وأماكن انتخابات مجلس الشيوخ والنواب وطريقة إجراءها في كل ولاية من قبل المجلس التشريعي لها، ولكن يجوز للكونغرس في أي وقت بموجب القانون أن يصدر أو يغير هذه اللوائح، باستثناء أماكن اختيار أعضاء مجلس الشيوخ ".

وهذا يعني أن كلاً من الكونجرس والمشرعين بالولاية يسيطرون على موعد إجراء انتخابات الكونجرس، لكن الكونجرس لديه الكلمة الأخيرة إذا كان هناك خلاف.

ويحدد الكونجرس كذلك موعد انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ لـ "يوم الثلاثاء القادم بعد أول يوم اثنين من نوفمبر".

ولا يملك ترامب ولا أي مسؤول في الدولة صلاحية تغيير هذا التاريخ.

وكل هذا ينتج إلى قول أن خطر إلغاء الانتخابات بالكامل أو أن الدولة قد تحاول الاستيلاء على السلطة لإبعاد الرئيس ترامب، أمر مستبعد.