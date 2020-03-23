إيران ترد رسميا على عرض أمريكا بشأن فيروس كورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إنه "ينبغي للولايات المتحدة رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي فيروس كورونا"، مضيفا أن بلاده ليس لديها نية لقبول عرض واشنطن تقديم مساعدة إنسانية.

وقال روحاني، في خطاب تلفزيوني: "الزعماء الأمريكيون يكذبون.. إذا كانوا يريدون مساعدة إيران، فما عليهم سوى رفع العقوبات، عندها سنتمكن من التعامل مع تفشي فيروس كورونا"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إيران على مواجهة تفشي فيروس كورونا، مقترحا إرسال "خبراء صحة" أمريكيين إلى طهران.

وقال ترامب، في مؤتمر لاتحاد المحافظين الأمريكيين: "إذا استطعنا مساعدة الإيرانيين في هذه المشكلة، فسنقوم بذلك بالطبع"، مضيفا: "لكن كل ما عليهم فعله هو طلب ذلك".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 1685، والمصابين إلى 21 ألفا و638 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وأضاف: "هناك 1028 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 21 ألفا و638 حالة، فيما تعافى 7913 شخصا".