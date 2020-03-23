الحكومة اللبنانية تؤكّد التزامها ببرنامج إصلاح الاقتصاد

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أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى، التزام حكومته ببرنامج إصلاحي شامل لإعادة إطلاق الاقتصاد.

جاءت تصريحات الوزير حتى خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الاثنين من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

وقد ناقش الطرفان خلال الاتصال:"البحث في كيفية مواجهة لبنان لخطر انتشار كورونا. وتم عرض الإجراءات التي يقوم بها لبنان والاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تقدمه أوروبا للبنان".

وأكد وزير الخارجية "التزام الحكومة اللبنانية ببرنامج إصلاحي هيكلي شامل لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني على قواعد وأسس جديدة".

وتم التشديد خلال الاتصال " على دعم الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج عندما يتبلور ومواكبته والاستعداد لتقديم كل مساعدة من قبله للبنان من أجل انطلاقة اقتصادية جديدة".