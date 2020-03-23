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يعلن الأردن عن أوقات محددة يسمح فيها للمواطنين بالخروج لقضاء حوائجهم الضرورية وذلك بعد فرض حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا.