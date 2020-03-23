 اليوم.. الأردن يعلن عن أوقات محددة يسمح فيها للمواطنين بالخروج بعد فرض حظر التجول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. الأردن يعلن عن أوقات محددة يسمح فيها للمواطنين بالخروج بعد فرض حظر التجول

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 6:15 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 6:15 ص

يعلن الأردن عن أوقات محددة يسمح فيها للمواطنين بالخروج لقضاء حوائجهم الضرورية وذلك بعد فرض حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا.


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