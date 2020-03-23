في مدينة بالومبارا الواقعة شمال روما في إيطاليا، قررت جدة مسنة التواصل مع العديد من محبي مطعمها الصغير، عبر الإنترنت، بمساعدة حفيدتها ذات الـ30 عاما، ونشر موقع inside business قصة السيدتين الإيطاليتين.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قام المسافرون برحلة إلى بلدة بالومبارا سابينا الصغيرة، على بعد حوالي ساعة شمالي روما، لصنع المكرونة مع الجدة الإيطالية نونا نيرينا، و بدأ الأمر عندما أنشأت حفيدتها، كيارا نيكولانتي، صفحة تجارب للطبخ جذبت الجمهور لها، وأصبح المسافرون يتوجهون إلى البلدة خصيصا للذهاب لمطعهم الصغير، كما دعت نيكولانتي الجدات الأخريات في القرية للمشاركة في تجربتها، وتسببت هذه التجربة في جذب الزائرين وإعادة افتتاح قلعة البلدة.

ولكن لم يستمر الأمر ورديا هكذا، فمع انتشار فيروس كورونا covid-19، كان على نيكولانتي، التي تدير الجانب التجاري من تجربة الجدة نونا، إلغاء الحجوزات بدءًا من فبراير، بعد أن ضرب الفيروس إيطاليا بقوة، وتم إغلاق المناطق الشمالية من إيطاليا، يليها إغلاق كامل على مستوى الدولة.

ونتيجة للأحداث الجديدة والحجر الصحي الذي تم فرضه على إيطاليا كليا، أرسلت الحفيدة نيكولانتي رسالة إلى كل متابعيهم، قائلة: "إذا لم تتمكن من القدوم إلى إيطاليا، ستأتي إيطاليا إليك".

تقوم نيكولانتي بعمل بث عبر الإنترنت مدته تزيد عن ساعتين، بتكلفة 50 دولارا، تحت عنوان نونا لايف –nonna live- حيث تدير نيكولانتي اللايف طوال الأسبوع، وتقوم الجدة ذات 84 عاما بالطهي في العطلات الإسبوعية، وتشمل الدروس كيفية صناعة المكرونة في المنزل ويدويا.

وقالت نيكولانتي: "عندما فتحنا هذه التجربة عبر الإنترت، وبدأنا في الحصول على بعض الحجوزات، حدث أجمل شيء، ولم أكن أتوقعه، في غضون أسبوعين ، تلقينا مئات الرسائل من جميع أنحاء العالم من أشخاص قابلتهم مرة واحدة في حياتي وهم يرسلون إلى رسالة ليخبروني أننا نصلي من أجلك، نحن نحبك ، نأمل أن نراك".

وعلى الحساب الرسمي للمطعم "pasta with grandma " عبر موقع تبادل الصور والفيديو انستجرام، كتبت نيكولانتي: "نحن بدأنا هذه المغامرة مع طفلي البالغ 6 أشهر وأنا أحمله بين ذراعي، وجدتي وابنة عمي إلى جانبي، والآن نحن مجموعة من 13 امرأة إيطالية تجمعنا العاطفة والحب والجنون".

في مدينة بالومبار كان الاتصال عبر الإنترنت بمثابة شريان الحياة، بعد انقطاع كل سبل الخروج والتواصل، وقالت نيكولانتي إن الأمر كان بالنسبة لنونا والجدات الأخريات طريقة للتواصل والمشاركة، ونقل قصصهم وخبراتهم للناس العالقون في منازلهم.

وقالت نيكولانتي: "أعتقد أن الوضع الحالي يجبرنا على الوحدة، ولكن يمكننا استخدام هذا الوقت للتحدث ومشاركة الذكريات ومشاركة التقاليد والعادات الجيدة، وأعتقد أنه من المهم للغاية في هذه اللحظة عندما يضطر الجميع إلى البقاء بمفردهم أن نحاول القضاء على شعور الوحدة داخلهم".