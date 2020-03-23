النائب أشرف جمال: عودة الطريق الصحراوي الشرقي للعمل بعد إصلاحه من آثار الأمطار

قال النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ونائب دائرة بندر المنيا، إن الطريق الصحراوي الشرقي، عاد للعمل مجددًا بعدما أُغلق قبل أيام بسبب تداعيات موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد.

وأضاف النائب، أنه بالتواصل اليوم الاثنين مع مسئولي الشركة الوطنية للطرق أفادوا بعودة الطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" للخدمة منذ الساعة العاشرة صباحا، لخدمة المواطنين.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد قرر خلال موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، غلق الطريق حتى إصلاحه، بعدما تسببت الأمطار في قطع عرضي بالطريق وسقوط عدد من السيارات به.