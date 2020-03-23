ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 335 حالة

أعلنت السلطات البريطانية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس "كورونا" المستجد إلى 335 شخصا؛ بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.