وزيرة التضامن: أكثر من 2 مليون أسرة مستفيدة بقرار ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قرار الرئيس السيسي في ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%، سيتم تطبيقه على أكثر من اثنين مليون أسرة، بتكلفة 27 مليار جنية، تصرف خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج « كل يوم»، المذاع عبر فضائية « «on e»، مساء السبت، أن هناك اجتماع طوارئ مع الوزارات المعنية، لتحديد آلية الصرف للزيادة في المعاشات بنسبة 14% التي أقرها الرئيس.

وتابعت أن وزارة التضامن ستجتمع من القوى العاملة والجهات المعنية لبحث مشكلة العمالة غير المنتظمة، وإيجاد مقترحات لكيفية الدعم الذي يمكن تقديمه لهم.

وفيما يخص المبادرات الإنسانية التي يقوم بها بعض الفنانين والرياضين في التكفل ببعض الأسر فترة العزل، علقت « من الممتع تشارك وتكافل جميع فئات المجتمع في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا حتى تخطيها، وهو ما تحتاجه الدولة في الوقت الجاري».

وناشدت المواطنين بالحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والبقاء في المنزل قدر المستطاع، مشيدة بالدور التي تقوم به وزارة الصحة في التعامل مع الأزمة.