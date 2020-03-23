تمديد مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش في مالي

جدد الاتحاد الأوروبي تفويض مهمته لتدريب الجيش في مالي حتى مايو 2024، ورفع حجم الميزانية المقررة للمهمة إلى 7ر133 مليون يورو (9ر143 مليون دولار)، حسبما جاء في بيان لوزراء بالكتلة الأوروبية.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالتفويض السابق للمهمة في مايو المقبل، وبدأت هذه المهمة في عام 2013، وهي تقدم النصح والتدريب للقوات المسلحة في مالي،وتضم 745 شخصا.

وتم أيضا توسيع نطاق المهمة لتشمل تقديم المساعدة العسكرية لقوات الأمن الإقليمية.

وكان التفويض السابق للمهمة يتضمن ميزانية بقيمة 7ر59 مليون يورو على مدار عامين.