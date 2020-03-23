مقتل وإصابة 13 مسلحا من طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية

أعلن الجيش الأفغاني في الشمال، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 13 مسلحا من حركة طالبان في اشتباكات اندلعت أمس.

ووفقا لبيان نشره فيلق شاهين 209، أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، تصدت القوات الأفغانية لهجوم كبير شنته حركة طالبان في إقليم بلخ الشمالي في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن قوات الأمن ردت على الهجوم بدعم من القوات الجوية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 من مقاتلي طالبان.

وأفاد فيلق شاهين 209 بأن قوات الأمن أصابت 4 مسلحين خلال الاشتباك الذي استمر قرابة ساعتين..ولم تعلق حركة طالبان على هذه الاشتباكات حتى الآن.