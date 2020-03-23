تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 256 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية في البلاد.



وذكرت وزارة الصحة اللبنانية – في بيان لها اليوم الاثنين – أنه وردت 11 حالة من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة، وتحتاج لإعادة الفحص في مستشفى رفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي المعتمد للتعامل مع إصابات فيروس كورونا في لبنان) للتأكد من صحتها.



ودعت الوزارة جميع الحالات التي فُحصت في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية (الإصابة بالفيروس) ولا يعاني أكثرها من أعراض مرضية، إلى التزام الحجر الصحي المنزلي التام لحين تأكيد التشخيص أو نفيه.