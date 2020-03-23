قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم إجراء الامتحانات التجريبية للصف الأول والثاني ثانوي من خلال التابلت، في المنزل يوم 5 أبريل المقبل.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الامتحان في أبريل سيجري دون منح درجات تقييم للطلاب، مشيرًا إلى أن امتحان نهاية الترم في موعده، وسيتم إجراؤه من المنزل أيضًا.



وتابع أن هناك ستة دول طلبت تطبيق نظام التعليم في مصر فيها، لافتًا إلى أن هناك منصة إلكترونية سيتم إتاحتها مع المكتبة الرقمية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج إلكترونيًا.



وأشار إلى أن المنصات الإلكترونية، تدل على قوة البنية التحتية الإلكترونية التي أنشأتها الدولة في السنوات الماضية، لافتًا إلى أن قرار مد الإجازة هو عائد إلى المستجدات التي تعلن عنها وزارة الصحة، وليس هناك أي شيء مؤكد في الوقت الراهن.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتعليق الدراسة في جميع الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم14 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

