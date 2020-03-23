 محافظ مطروح: دعم حملات رش وتطهير الشوارع بـ8 أطنان من الكلور - بوابة الشروق
الإثنين 23 مارس 2020 11:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

محافظ مطروح: دعم حملات رش وتطهير الشوارع بـ8 أطنان من الكلور

أحمد سباق
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 11:20 م | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 11:20 م

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطرح، أنه تم دعم حملات رش وتطهير الشوارع بمدن المحافظة بـ8 أطنان من الكلور، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الرش والتطهير بجميع المدن، مع ضرورة توعية المواطنين بأهمية النظافة الشخصية والعامة.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها المحافظ مساء اليوم الإثنين بشوارع المدينة؛ لمتابعة أعمال رش وتطهير شارع إسكندرية والجلاء، وعدد من الشوارع بمدينة مرسي مطروح؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، واللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، وممثلين من الجهات المعنية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك