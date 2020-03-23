محافظ مطروح: دعم حملات رش وتطهير الشوارع بـ8 أطنان من الكلور

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطرح، أنه تم دعم حملات رش وتطهير الشوارع بمدن المحافظة بـ8 أطنان من الكلور، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الرش والتطهير بجميع المدن، مع ضرورة توعية المواطنين بأهمية النظافة الشخصية والعامة.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها المحافظ مساء اليوم الإثنين بشوارع المدينة؛ لمتابعة أعمال رش وتطهير شارع إسكندرية والجلاء، وعدد من الشوارع بمدينة مرسي مطروح؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، واللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، وممثلين من الجهات المعنية.