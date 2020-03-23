الداخلية الكويتية: توقيف 3 مواطنين وخليجي ومقيم لمخالفتهم حظر التجول الجزئي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، توقيف خمسة أشخاص خالفوا قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجول الجزئي في عموم البلاد خلال الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا، بهدف منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية- في بيان صحفي- أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتفعيلا لإجراءات مجلس الوزراء ذات الصلة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية الميدانية من ضبط ثلاثة مواطنين، وخليجي، ومقيم، خالفوا قرار حظر التجول، موضحة أنه تم حجزهم للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة.

وأضافت أن قرار الإحالة يأتي استنادا إلى قانون الدفاع المدني رقم 21 لسنة 1979، والذي نص على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا خلال اجتماعه الاستثنائي أمس الأول السبت، بفرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء الكويت، اعتبار من أمس؛ وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وعزا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، اتخاذ قرار فرض حظر التجول الجزئي، إلى بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).