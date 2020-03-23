نيجيريا تحذّر من الاستخدام المفرط في علاج الملاريا بعد ترجيح ترامب مساهمته في علاج كورونا

أصدر مسئولو الصحة في نيجيريا اليوم الإثنين، تحذيرات بشأن استخدام المركب الدوائي (كلوروكين) المستخدم في علاج الملاريا، والذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا إنه قد يكون فعالا لعلاج فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19".. مؤكدين أنه ما من دليل لديهم على صحة ذلك.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن أحد المسئولين في لاجوس قوله : إن 3 أشخاص بالعاصمة نُقلوا إلى المستشفى اليوم بعد تلقيهم جرعة زائدة من (كلوروكين)..مشيرا إلى أن تصريحات ترامب بشأن العقار أدت زيادة كبيرة في الطلب عليه بالعاصمة، وهو ما أدى بدوره لزيادة كبيرة أيضا في أسعاره بالسوق.

وبدوره.. قال مفوض الصحة في لاجوس أكين أبايومي : إنه ليس هناك دليل قوي على فعالية (كلوروكين)في الوقاية أو في العلاج من (كوفيد-19).

ولفتت الصحيفة إلى أن مسئولي الصحة العامة في الولايات المتحدة كانوا قد حذّروا ترامب من الإشادة بالعقار، والذي لم يُتَّفق بعد عليه كعلاج لفيروس "كورونا" على أساس أنه قد يثبت عدم فعاليته وقد يؤدي إلى نقصه بالأسواق بما يجعل الكميات المتاحة منه غير كافية لعلاج المصابين بالملاريا.

وسُجّلت في نيجيريا إلى الآن حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد فضلا عن 36 حالة إصابة، حسب مركز معلومات "كورونا" بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.