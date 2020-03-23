ترامب يعلن تخصيص كميات ضخمة من الإمدادات الطبية للولايات الأكثر تضررا من فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تمر بتجربة صعبة، ستنتهي بهزيمة العدو غير المرئي المتمثل بفيروس كورونا.



وأشاد ترامب في مؤتمر صحفي لمجموعة العمل لمواجهة كورونا، أوردته قناة " الحرة الأمريكية" مساء أمس الأحد، بجهود القطاع الخاص في الولايات المتحدة، في التصدي للفيروس.



وأعلن ترامب تخصيص كميات ضخمة من الإمدادات الطبية للولايات الأكثر تضررا، مثل نيويورك و واشنطن وكاليفورنيا.. مضيفا في الوقت ذاته أنه أمر بنشر محطات طبية طارئة بسعة 4000 سرير مستشفى، في النقاط الساخنة لتفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



وقال ترامب إنه وجه أيضا وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لإقامة مراكز طبية في نيويورك بسعة 1000 سرير، وكاليفورنيا بسعة 2000 سرير، وولاية واشنطن بسعة 1000 سرير آخر.



وتحدث الرئيس الأمريكي عن إرسال سفينتين كبيرتين يمكنهما استيعاب أعداد كبيرة من المرضى، إحداهما إلى الساحل الشرقي، لمساعدة ولاية نيويورك، والأخرى إلى الساحل الغربي، قبالة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سلاح المهندسين العسكري سيبني مواقع رعاية طبية جديدة.