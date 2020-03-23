طمأنت مرام أبو عيطة، المصابة بفيروس كورونا في بيت لحم بطولكرم، الناس بأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليس شيئًا مرعبًا، مشيرة إلى الدور الإيجابي للحالة النفسية في تخطي الأمر.

وأضافت في مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأحد، أن الإصابة انتقلت إليها عند الاختلاط بشخص مُصاب، ولم تظهر عليها أي أعراض، لافتة إلى ضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطيات اللازمة.

وتابعت: «انعزلت في المنزل لمدة خمسة أيام، والآن أنا في المركز الوطني للتأهيل ببيت لحم لحين الشفاء»، مضيفة: «يوجد مصابين بالمركز تظهر عليهم أعراضًا مؤلمة، ونتعامل سويًا عن بعد».

وواصلت «تجربة جيدة، لأني تعرفت على كيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات»، مشيدة بتعامل الأطباء بشكل جيد وتقديمهم الخدمات الطبية على أكمل وجه.

