أجرى باحثون من جامعة "إمبريال كوليدج لندن" البريطانية دراسة تحليلية للتأثير المحتمل لتدابير الصحة العامة المتعددة في بريطانيا على إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد، دفعت نتائجها الحكومة البريطانية لتعديل استراتيجيتها في التعامل مع تفشي الوباء.

وخلصت الدراسة إلى سيناريوهين، الأول يتعلق بـ"إبطاء انتشار العدوى"، ويجمع بين تدابير متعددة وهي العزل المنزلي للحالات المصابة، والحجر الصحي لأفراد أسرهم، والتباعد الاجتماعي لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا وإغلاق المدارس.

وقال الباحثون إنه في ظل عدم وجود لقاحات أو علاجات دوائية فعالة، توجد العديد من تدابير الصحة العامة التي يمكن أن تتخذها البلدان للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس، وركزت على تأثير 5 تدابير وهي: العزل المنزلي للحالات المصابة حيث يبقى المصابون بأعراض المرض (السعال و الحمى) في المنزل لمدة 7 أيام بعد ظهور الأعراض، والحجر الصحي المنزلي بحيث يبقى جميع أفراد أسرة من ظهر لديهم أعراض المرض في المنزل لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي وهي سياسة تهدف إلى تقليل الاتصالات التي يجريها الأشخاص خارج المنزل أو المدرسة أو مكان العمل بمقدار ثلاثة أرباع، وأيضًا التباعد الاجتماعي لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما بوصفهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، وأخيرا إغلاق المدارس والجامعات.

وستؤدى تلك السياسة إلى تقليل الطلب على نظام الرعاية الصحية بنسبة الثلثين وتقلل الوفيات بمقدار النصف وتوفر حماية للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة، لكن لا يزال من المرجح أن يؤدي الوباء إلى وفاة نحو 250 ألف شخص، وبالتالي يحدث ضغط هائل على النظام الصحي لاسيما وحدات العناية المركزة.

أما عن السيناريو الثاني، فيقوم على المزج بين التباعد الاجتماعي لجميع السكان، والعزل المنزلي للمصابين، والحجر الصحي لأفراد أسرهم، وإمكانية إغلاق المدراس والجامعات.

وأوضح الباحثون أن تلك الإجراءت ستؤدي إلى تراجع معدل الإصابات إلى مستويات منخفضة، ولكن بمجرد تخفيف تلك الإجراءات من المتوقع أن ترتفع أعداد الإصابات مرة أخرى، وأضافوا أن الوضع في الصين وكوريا الجنوبية خلال الأسابيع المقبلة سيساعد على إثراء هذه الاستراتيجية بشكل أكبر.

وقالت البروفيسور أزرا غاني، المتخصصة في الأوبئة والأمراض المعدية بمركز "MRC" لتحليل الأمراض المعدية العالمية في إمبريال كوليدج لندن إن "الوضع الحالي لوباء كورونا يتطور بسرعة، لذا يتعين على الحكومات والمجتمعات أن تكون مرنة في الاستجابة للتحديات التي يطرحها الوباء".

وأضافت غانى: "تشير نتائجنا إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي واسعة النطاق، التي من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على حياتنا اليومية، ضرورية الآن للحد من المزيد من انتشار الفيروس والحيلولة دون عجز نظامنا الصحي".

وتابعت: "ستكون هناك حاجة إلى مراقبة دقيقة في الأسابيع والأشهر القادمة لضمان تقليل الآثار الصحية لهذا المرض".

وبعد يوم من إعلان نتائج الدراسة، قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء الماضى، تعديل استراتيجية حكومته لمواجهة كورونا عبر اتباع سياسة تقوم على العمل من المنزل وتقييد كل اتصال بشري غير ضروري خلال الأشهر القادمة، وتعليق الدراسة، مع عدم استبعاد اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة.