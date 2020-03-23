اشتباكات على الحدود اليونانية التركية بعدما أسقط مهاجرون شجرة على السياج الحدودي

وقعت اشتباكات على الحدود بين اليونان وتركيا، أمس الأحد، عند معبر كاستاني/بازاركول الحدودي، بعدما قامت مجموعة تتألف من 200 مهاجر من إسقاط شجرة، مما أضر بالسياج الحدودي على الجانب اليوناني.

وردت قوات الأمن اليونانية باستخدام الغاز المسيل للدموع وقامت بتامين الحدود، حسبما أفاد تقرير على الإذاعة الرسمية.

وقالت تركيا إن الحدود المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي كانت مفتوحة في نهاية الشهر الماضي مما ساعد آلاف الأشخاص على عبور تركيا إلى اليونان من أجل العبور إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنعت اليونان المهاجرين من العبور إليها والآن يوجد مئات قليلة من المهاجرين على الحدود في الجانب التركي، وفقا لتقديرات من الشرطة اليونانية.