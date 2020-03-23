الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الاثنين، بإغلاق أبواب المسجد الحرام غير الرئيسية، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، يأتي ذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 51 إصابة جديدة مؤكدة، بفيروس كورونا المستجد؛ حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 562 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 15 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 353 ألف إصابة.