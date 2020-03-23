ينطلق هؤلاء الشباب في زوارقهم البسيطة، فجر كل يوم في نيل القاهرة ليس للصيد لكن لديهم مهمتهم الخاصة في صيد أكوام القمامة من النيل لتنظيفه للملايين الذين يشربون منه.

وسلطت وكالة الصحافة الفرنسية، الضوء على النيل الذي يعد محور الحياة لمصر عبر آلاف السنين ويواجه تحديات متنوعة من التغير المناخي وتلوث البيئة.

لم تكن كل تلك التحديات التي تحيط بالنيل لتردع ذلك الأسطول البيئى أو تشعره باليأس فقد تمكن ذلك الفريق المكون من 300 ناشط بيئي على مدار 3 سنوات من جمع 37 طن من علب الألمنيوم وأكياس النايلون والقوارير البلاستيكية من شواطئ وعمق مياه النيل المصري.

ويقول مصطفي حبيب 29 عاما مدير مبادرة "vary nile"، إنه على الجميع أن يفهموا كم هو مهم نهر النيل لدولة مصر إن لم تكن أهميته حتى تفوق أهمية الأهرامات.

وأضاف أن أهميته نابعة من احتياج الأجيال المصرية الجديدة إليه باستمرار.

وعلى الرغم من أن اليوم العالمي للمياه مليء بدعوات النشطاء لحفظ مياه الأنهار من الأمازون غربا وحتى ميكونج شرقا إلا أن "النيل أكثر من يواجه تحديات وهو أطول نهر عالميا يمر عبر 7 دول من أوغندا إلى مصر"، بحسب الوكالة.

وتعد مصر أكثر دولة قربا واعتمادا على نهر النيل الذي يمر عبر 7 دول إفريقية، حيث يقطن 91% من سكان المحروسة على ضفاف النيل.

ووسط لوحة فنية يتوسطها النيل مليئا بمختلف أحجام وأشكال السفن السياحية وقوارب الصيد وهو محاط بسهول خضراء تزينها النخيل العالية يقف الطالب الجامعى وليد محمد بينما يقول: "كل المصريون يحتاجون النيل لذلك أن نقوم بتنظيفه هو سبيل لاستعادة شيئ ثمين لوطننا".

ويضيف: "ليس لدينا أنهار أخرى لنشرب منها إذا فقدنا النيل يوما".

ويقول الخبراء إن نهر النيل يتعرض لقدر عالي من التلوث ناجم عن تسرب مياه المجارى والقمامة إليه مباشرة بجانب الفضلات الزراعية من الأسمدة وكذلك الفضلات الصناعية التى جميعها تهدد غذاء المصريين من السمك وصحة المصريين الذين يشربون ماء النيل.

وذكرت هيئة البيئة المصرية أن نحو 150 مليون طن من المخلفات الصناعية تلقى سنويا في نهر النيل.

ويتعرض النيل أيضا لتهديد التغير المناخي وارتفاع مستوى مياه البحر المتوسط الذى يهدد بإغراق دلتا النيل التى تعد سلة غذائية من الخبز.

ويقول وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي في تصريحات صحفية سابقة، إن مصر تعاني من شح المياه، وإنها تلجأ إلى إعادة الاستخدام لتعويض هذا العجز، مشيرا إلى أن مصر بلد صحراء وأكثر بلاد العالم جفافا ويعبرها نهر النيل الذي يتركز حوله 95% من سكان مصر والبالغ أكثر من 100 مليون.

وتقول أستاذة العلوم السياسية بجامعة نيو هامبشار جيني سوريس إنه على مصر الاستثمار بموارد احتياطية غير النيل لتحصيل المياه مثل محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة مياه الصرف.

ويقول بروفيسور الجغفرافيا جاستن مانكين من جامعة داركميث إنه "على حكومات الدول التي يمر بها النيل التعاطى مع الحالة الجديدة من التغير المناخى باتخاذ سياسات مناسبة للتوزيع العادل للمياه على مواطنيها لأن الوضع المناخى لم يتحسن بالمنطقة طالما لم يرتفع منسوب مياه الأمطار".

ورغم من ذلك يستمر النشطاء المصريون بالكفاح لتنظيف نيلهم بقواربهم، إذ تقول نور سرى مصممة جرافيك من أعضاء الفريق: "هذا كنزنا الثمين وعلينا الحفاظ عليه وحمايته لنستمر بالحياة".