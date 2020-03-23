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مجلس الشارقة الرياضي يقيل مدير نادي خورفكان من منصبه

د ب أ
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 12:22 م | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 12:22 م

أعلن مجلس الشارقة الرياضي، اليوم الاثنين، إقالة فهد الكسار مدير نادي خورفكان لكرة القدم، وذلك على خلفية تعليقات أساءت إلى أحد أندية الإمارة، وذلك حسب البيان الذي نشره المجلس عبر حسابه الرسمي بمنصة تبادل الصور"إنستجرام".

وذكر مجلس الشارقة في بيانه، أن القرار جاء بعد اجتماعات للجنة التحقيق بناء على طلب الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس.

وقال القاسمي، إن مجلسه يرفض رفضا تاما تصرفات مثل تلك تصدر من أي جهة أو مسؤول تحت مظلة المجلس، داعيا إلى التحلي بالروح الرياضية والتنافس الشريف.

وأضاف: "نأسف على ما بدر من أحد المسؤولين في نادي رياضي يتبع للمجلس ولكننا لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة والقرارات بما يكفل حقوق الأطراف جميعها".


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