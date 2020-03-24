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وزير الإعلام السوداني: الأسبوع المقبل حاسم في مواجهة كورونا

وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح
وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 11:43 م | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 11:43 م

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن السودان يواجه مرحلة صعبة جدا، حيث إن الاسبوع المقبل حاسم في مواجهة وباء كورونا، معربا عن أسفه لأن كثيرا من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة والشائعات تنتشر حول مواقع التواصل الاجتماعي وتثير حالة من الرعب.

وأضاف صالح، في كلمة مقتضبة خلال تدشين المركز الإعلامي الموحد، لمواجهة وباء كورونا، إن هذا المنبر سيكون مُخصصا لإعلان التطورات في مجال رصد هذا الفيروس.

وأضاف أن هذا المركز الإعلامي الموحد سيكون المنصة الرئيسية التي ستُقدم كل المعلومات والأخبار والتفاصيل، حول هذا الأمر، والرد على استفسارات أجهزة الإعلام المختلفة، داعيا الإعلاميين إلى المساهمة في هذا العمل الوطني الكبير.


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