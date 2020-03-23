الاتحاد الأوروبي يعلق قواعد الديون وعجز الميزانيات بسبب كورونا

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اتفق وزراء مالية واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الاثنين على تعليق القواعد الخاصة بالديون وعجز الميزانيات وذلك لأول مرة في تاريخ التكتل بسبب تداعيات أزمة كورونا.