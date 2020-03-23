رئيس الحكومة العراقية المكلف يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي بدء مشاوراته لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، التي ستكون مهمتها سنة فقط، يتم خلالها الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة

وقال الزرفي فى تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأثنين إن بناء علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة عربية وإسلامية المحيطين بالعراق هو اهتمامه الأول بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى إقامة علاقات دولة متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة مع أولوية لمصالحنا الوطنية"، نافيا الاتهامات التي توجه إليه وإلى الرئيس العراقي (برهم صالح ) بشأن آلية تكليفه بتشكيل الحكومة دون توافق.

وأشار إلى أن الرئيس العراقي استنفد كل الطرق التي يمكن اتباعها؛ سواء التزامه بالمهلة الدستورية، وطلبه من الكتل السياسية المعنية حسم الأمر قبل يوم من نهاية المهلة، فضلاً عن توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية، وكوني كنت أحد المرشحين، جاء تكليفي بشكل طبيعي،موضحا أنه يواصل اتصالاته مع مختلف الأطراف؛ بما فيها الأطراف التي لا تزال تتحفظ على اختياره، لأنه يريد حكومة يشارك فيها الجميع.

وأوضح أن الأزمة المالية التي يعيشها العراق حالياً بسبب انهيار أسعار النفط، هي واحدة من اهم ما ينبغي مواجهته والعمل عليه بكل جدية،وأن مواجهة فيروس كورونا، تدعونا إلى وقفة جادة على كل الصعد، وهو ما سوف نركز عليه في البرنامج الحكومي.