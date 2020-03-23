«الري» و«الزراعة» تعلنان بدء البرنامج القومي للري الحديث في الأراضي الجديدة

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تقسيط غرامة زراعة الأرز المخالفة على عامين دون فوائد





أعلنت وزارتا الري والزراعة، اليوم الاثنين، بدء البرنامج القومي للري الحديث بالأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا، ومنح القائمين عليها مهلة عام لتوفيق الأوضاع.

واستعرضت اللجنة التنسيقية بين الزراعة والري التعاون بين الوزارتين بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع بحث إيجاد حوافز لتشجيع الفلاحين على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية.

وجرى التوجيه، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزيري الري والزراعة، باتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة.

ووجه الوزيران محمد عبد العاطي والسيد القصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الري الحديثة.

وبخصوص غرامات زراعات الأرز في الأراضي غير المصرح بها فقد تم الاتفاق على تقسيط الغرامات على عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين.

كما جرت مناقشة وتوقيع قرار بتنظيم زراعات الموز في ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.

وجرت الإشارة كذلك إلى إطلاق المياه بترعة المراشدة بعد انتهاء أعمال التأهيل وذلك لخدمة زمام 12500 فدان وحل مشاكل الري وتوفير المياه هناك، مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه.

واستعرض الاجتماع كذلك موقف الأراضي التي تواجه زراعتها مشكلة توفير المياه اللازمه للزراعة وموقف البنية التحتية اللازمة لكافة المشروعات.

وجرى التوجيه بسرعة الإنجاز ما تم الاتفاق عليه لتطهير الجزء المتبقي من مصرف الخاشعة بكفر الشيخ مناصفة بين كلا الوزارتين.