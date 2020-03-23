تفاصيل إدراة رجال مختلف الطوائف الدينية لأزمة كورونا حول العالم

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تمثل الأديان كل شيء في حياة الشرق الأوسط، حيث نزلت 3 أديان سماوية أساسية، ولكن قرر رجال الدين في هذه المنطقة على مختلف أديانهم أن يتصرفوا بحكمة مع انتشار كورونا فاتخذت قرارات لم تكن متوقعة إلا أنها حمت حياة الآلاف.

وبحسب فرانس 24 وافقت المجامع الإسلامية بمختلف الدول الإسلامية في شمال إفريقيا على خطة إغلاق المساجد لتجنب إصابة مواطني تلك الدول بالمرض.

وفي كنيسة القيامة بالقدس طالب البطريرك الراعي للكنيسة المصلين تغيير طقوس مناولة البركة لتتم باليد وليس باللسان كما المعتاد.

وأما عند اليهود فقد طالب الحاخام إساحاق يوسف المسؤول عن اليهود السفرديم مؤيديه بأن يبقوا هواتفهم مفتوحة يوم السبت، على عكس شريعة الديانة اليهودية، وذلك ليتمكن رجال أمن إسرائيل من تعقب هواتفهم لمتابعة تحركات مصابي كورونا.

وحتى في دول الخليج الإسلامية المحافظة أيد رجال الدين المسلمون قرارات الحكومة بجعل صلاة المواطنين فى منازلهم حرصا على تقليل التجمعات العامة.

وفي مصر أعلى دولة عربية كثافة سكانية قررت الحكومة إغلاق المساجد والكنائس لمدة أسبوعين ومنع التجمعات الدينية.

وفي تونس التي وصل مواطنوها أن يصلوا على أبواب المساجد الموصدة قالت الحكومة إنها على تواصل مع الشيوخ لنصح المسلمين بالتزام منازلهم والصلاة فيها للصالح العام.

وفى الجزائر عدل المؤذنون الآذان المتبع للصلوات ناصحين الناس في كل أذان بالصلاة من المنزل.

وفي إيران ذات الأغلبية الشيعية قامت الحكومة أخيرا بإغلاق 4 أضرحة أساسية أمام الزوار بعد ما وصل عدد الوفيات فى إيران 1500 حالة، بينما حدث الكثير من النزاع حول القرار إلا إن تدخل المرشد الأعلى آية الله خامنئي أنهي الجدل بقرار الإغلاق.

وفى لبنان ذات التواجد الشيعى أيضا طالب حسن نصر الله قائد جماعة حزب الله والزعيم الشيعي أنصاره باتباع إجراءات الحكومة قائلا: "نستطيع هزيمة كورونا إذا تحلي كل منا بالمسؤولية وبقي بمنزله".

وفى لبنان أيضا ذات الكثافة العالية لاتباع الديانة المسيحية قامت الكنائس بعمل صلوات الأحد على تطبيق زووم بدلا من حضور المصلين بأنفسهم.

وبما أن إسرائيل منعت تجمع أكثر من 10 أشخاص بمكان واحد فإنه يتعذر على أي أحد عمل صلاة الجماعة اليهودية.

وقالت إدارة الديانة اليهودية لدى حكومة إسرائيل للمستوطنين رعاياها إن الالتزام بقرارات الحكومة واجب ديني على الجميع الالتزام به.

ورغم تعاطى معظم رجال الدين مع القرارات الحكومية إلا أن هناك ثم نوع من المقاومة فى الشرق الأوسط المحافظ للغاية.

ففي العراق رغم تحذيرات المرجع الشيعي آية الله السيستاني من الصلاة في جماعة إلا أن عشرات آلاف الشيعة توافدوا أمس السبت على ضريح موسى العظيم الذي قتله الخليفة العباسي هارون الرشيد عام 799 ميلاديًا، وطالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أتباعه بالمشاركة بالزيارة.

وفي المغرب وصف رجل الدين السلفي المسلم قرار الحكومة بغلق المساجد بفعل للمرتدين وعلى إثر تصريحه تم حبسه بتهمة الإرهاب.

وفى لبنان وبعد ظهور أول حالات الإصابة لا يزال المسيحيون وليست النسبة الكبيرة منهم يتوافدون على مزار القديسة شيريل ليجمعوا التراب من قبرها ظنا منهم أنه يشفي مصابي كورونا.

وفي إسرائيل رغم تحذير كبار الحاخامات من الصلوات الجماعية إلا أن الحبر الأورثوذوكسى اليهودى سيمشا هاليفي خرج بمقطع فيديو يطالب المصلين بشرب خمر كورونا المكسيكى والصلاة فى جماعة لأن شربهم للكحول التى تدعي كورونا ستحصنهم من المرض.