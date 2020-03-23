شعبة الأدوات المنزلية تناشد منتسبيها غلق المحلات والمخازن

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ناشدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، منتسبيها بضرورة غلق المحلات والمخازن والشركات والمولات التجارية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم علي ان يتم مراجعة الامر بعد الاسبوع.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ان مناشدتنا التجار جاءت بعد أخذ رأي قطاع كبير وحرصا منا علي مساعدة الدولة في غلق ومنع اي اماكن للازدحام حرصا علي سلامة المواطنين.

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ان القرار تبنته شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة وأيضا بصفته عضو في الشعبة العامة للمستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية فقد قام بحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي #خليك_في_البيت لحث الناس علي عظم النزول منذ حوالي ٥ ايام.

وقالت الشعبة أنها تدعم كل مجهودات الدولة في التخطيط والتنفيذ للتصدي لهذا الفيروس، مؤكدة أنها واثقة من خروج مصر من تلك الازمة أكثر قوة وأكثر تنظيما.