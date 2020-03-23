قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن المدينة اتخذت إجراءات احترازية استباقية قبل انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تدشين حملات توعية شاملة لسكان المنطقة للوقاية والتعامل مع المرض.

وأضاف في تصريحات مذاعة عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أنه تم تعقيم وتطهير مبنى جهاز المدينة، نظرًا لكثرة تردد السكان عليه، موضحًا أنه جاري تطهير جميع المنشآت بالمنطقة، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وأشار إلى أن جهاز المدينة يعمل على تطهير كافة وسائل النقل قبل دخولها إلى المدينة منذ ثلاثة أيام، ومحطات الأوتوبيسات، وإرشاد السائقين بكيفية تعقيم المركبات الخاصة بهم.

وتابع أن الجهاز نسق مع قسم الشرطة في مدينة بدر ورؤساء الأحياء، لتطبيق قرار الدولة في إغلاق المحلات عند السابعة مساءً، لافتًا إلى تحرير 12 محاضر مخالفة في اليوم الأول، لكن الأمور انتظمت فيما بعد.