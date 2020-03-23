مستقبل وطن يوزع 600 شنطة مستلزمات تطهير في المناطق السكنية الأكثر احتياجا بمطروح

قال صالح سلطان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، إنه تم توزيع 600 شنطة مستلزمات تطهير على ستة مناطق سكنية من الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلي نشر فرق توعية وتطهير وتعقيم من الشباب المتطوعين، وذلك لليوم الثالث على التوالي في إطار خطط التصدي لمنع انتشار فيروس كورونا الوبائي.

وأوضح أمين حزب مستقبل وطن بمطروح، أن فرق التعقيم والتطهير والتوعية ضد أخطار فيروس كورونا الوبائي، توجهت الفرقة الأولى منها لتطهير وتعقيم مبنى الجمعية الاستهلاكية بعلم الروم، وشركة الاتصالات، محل أبو حلاوة للحلويات بعلم الروم، مبنى البريد الرئيسي، مدخل وجنينة مبنى هيئة قضايا الدولة.

وأكد أنه تم تعقيم شارع الإسكندرية، شارع المحطة وحتى منطقة السواني القبيلية، خلف مبنى المعهد الدينى، وأجزاء من عزبة المغاربة مع توزيع 200 كيس مستلزمات تطهير.

فيما انطلقت الفرقة الثانية بتوزيع مستلزمات التطهير والإرشادات التوعوية، ووزعت 400 كيس مستلزمات تطهير وإرشادات توعوية على سكان منطقة الريفية، ومحدود الدخل، وبعض من منطقة غوط رباح، عزبة أبو خريطة، ومنطقة الزلازل، وشارع الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار خطة زمنية تنتهي يوم الخميس القادم، يستهدف من خلالها توزيع 5 آلاف شنطة مطهرات مكونة من "زجاجة كلور، زجاجة فنيك، زجاجة كحول صابون، قفازات طبية، كمامة طبية، نشرة توعية"، بالإضافة إلي المشاركة في تطهير المنشآت والأماكن العامة.