بينما تجتاح أزمة الفيروسات التاجية الجديدة المستمرة جميع أنحاء العالم، كما أن معظم دول العالم أغلقت الصالات الرياضية للعزل المفروض على الأفراد للحد من انتشار كورونا.

وقررت كل من شركة بلتون المتخصصة في بيع الأجهزة والأدوات الرياضية، ومركز اللياقة البدنية "planet fitness" الأمريكتين أن على الأفراد البقاء في المنزل لمدة أسبوعين على الأقل، وتقدم شركتا اللياقة البدنية إصدارات مختلفة من التدريبات المجانية في المنزل التي يمكن للأشخاص متابعتها على الكمبيوتر أو التلفزيون عن طريق التطبيق الخاص بالشركة.

وتقدم بلوتون للمشتركين الجدد تجربة لمدة 90 يومًا مجانيًا بدلاً من فترة 30 يومًا المعتادة، وكل ما تحتاجه هو تنزيل التطبيق لمتابعة التدريبات في المنزل، بالإضافة أن الأفراد ليسوا بحاجة إلى أجهزة رياضية للمشاركة في التمارين التي تقدمها الشركة عبر تطبيقها.

كما أنها تتيح العديد من الرياضات كاليوغا ، وتمارين اللياقة البدنية ، وتدريبات القوة وغيرها من التدريبات.

من جانبها قالت "كارينا كوجان" نائبة رئيس بلوتون، بصفتها رائدة في اللياقة البدنية بالمنزل، إن في وضع يمكنها من مساعدة ملايين الأشخاص على الاستمرار في ممارسة الرياضة وتخفيف التوتر وسط مخاوف صحية متزايدة، ومن خلال تمديد فترة الإصدار التجريبي المجاني، وتزويد جمهور أوسع بإمكانية الوصول إلى محتوى اللياقة البدنية على مستوى عالمي، نأمل أن نتمكن من التأثير بشكل إيجابي على حياة المزيد من الأشخاص، مع مساعدتهم في التركيز على سلامتهم الجسدية والعقلية والعاطفية خلال الوقت الذي يكون جميع العالم في أمس الحاجة إليها ".

كما تعد "Planet Fitness" ، هي واحدة من أكبر صالات الألعاب الرياضية في الولايات المتحدة، ضمن الخطوات المطروحة لمساعدة الرياضيين في الحصول على تدريبات قوية بالمنزل، وتقدم دروسًا مجانية عبر الإنترنت منذ يوم الإثنين الماضي الموافق 16 من مارس، وستستمر في تقديمها خلال الأسبوعين المقبلين.

وسيتم بث التدريبات مباشرة في الساعة 7 مساءً. يوميا على صفحة «الفيسبوك وقناة يوتيوب»، ويقود التدريبات مدربون معتمدون من Planet Fitness.