عضو بمبادرة «امكث في بيتك واستشرنا»: الأطباء يتلقون 3000 شكوى يوميا عبر فيسبوك

قال الدكتور محمد علي يوسف، عضو مؤسس في مبادرة "امكث في بيتك واستشرنا"، التي أطلقها أطباء كلية الطب جامعة الإسكندرية بجميع تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تخطت في 4 أيام حاجز الـ100 ألف عضو لحوالي 400 طبيب، ما بين أستاذ واستشاري وأخصائي في جميع فروع الطب.

وأضاف يوسف، اليوم الاثنين، أن الصفحة واجب وطني وسيتم إغلاقها فور الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، متابعا أن الأطباء يقدمون الاستشارة الطبية مجانا على مدار الساعة، لافتا إلى أنه يتم تلقي يوميا ما لا يقل عن 3000 استشارة، بخلاف الرسائل الخاصة للأطباء مباشرة على حساباتهم الشخصية.

يذكر أن المبادرة عمل تطوعي وطني تم صياغته في إطار الأزمة الوبائية التي تمر بها البلاد، والتي تهدف إلى تخفيف العبء على المرافق الطبية وتشجيع البقاء في المنازل من خلال تقديم استشارات طبية أولية توجههم لما يجب عمله وليست للتشخيص أو العلاج النهائي، وصاحب المبادرة الدكتور ياسر زكي، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الإسكندرية.