المغرب: حالة الطوارئ الصحية تمتد حتى 20 أبريل المقبل

أعلنت الحكومة المغربية مساء الأحد أن حالة الطوارئ الصحية، التي أقرها المغرب يوم الجمعة للحد من انتشار فيروس كورونا أو كوفيد 19 ستمتد حتى 20 أبريل نيسان المقبل.

وقال بيان للحكومة إن هذه الإجراءات‭ ‬“التي تندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، تهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء إلى غاية 20 أبريل في السادسة مساء“.

وقال البيان ان كل من يخالف هذا القرار سيعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين شهر و ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم (نحو 140 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلي تمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التزام الناس بيوتهم وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى ومنع أي تجمع.

وبلغ عدد حالات الإصابة بكورونا حتى يوم الأحد في المغرب 109 أشخاص في حين بلغ عدد حالات الوفاة ثلاث حالات كما تمت معالجة ثلاث حالات.

واتخذ المغرب إجراءات للحد من انتشار الفيروس إلى جانب حالة الطوارئ الصحية حيث أغلق مجاله الجوي أمام الرحلات الخارجية والداخلية وعطل المدارس وعلق جميع الأنشطة.