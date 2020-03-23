فرنسا تقر حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا

- أكثر من 91 ألف فرنسي خرقوا تدابير الحجر الصحي العام.. وهيئة النقل: استخدام القطار فائق السرعة مجاناً للطواقم الطبية



أقر البرلمان الفرنسي، مساء الأحد، مشروع قانون لإعلان حالة "الطوارئ الصحية" في فرنسا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تتجه الحكومة الفرنسية لتمديد فترة الحجر الصحى العام.



ويخول نص القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي، الحكومة باتخاذ إجراءات لدعم الشركات، وتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية إلى يونيو المقبل على أقصى تقدير.



وتأخر اعتماد النص، بسبب الاختلاف بين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بشأن تحديد التدابير التي يحتمل اتخاذها في إطار حالة الطوارئ الصحية، وتاريخ إيداع قوائم الجولة الثانية من الانتخابات البلدية.



ومن أبرز التدابير التي يتخذها القانون، فرض قيود على حرية التنقل والحركة، والتجمعات، وتغليظ عقوبة خرق الحجر الصحى العام لتصل إلى غرامة 3750 يورو والسجن لـ6 أشهر، وفقاً لاقتراح وزارة العدل الفرنسية.



من جانبه، رفض مجلس الدولة الفرنسي، أمر "الاحتواء التام" في فرنسا بموجب إعلان حالة الطواريء الصحية، لكنه أمر الحكومة الفرنسية خلال 48 ساعة بمراجعة الاستثناءات المعطاة للتنقل لأسباب صحية أو لممارسة رياضية.



بدورها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن عدد مخالفين إجراءات الحجر العام بالخروج من المنزل بدون مبرر، وصل إلى 91824 ألف شخص، سددوا غرامات بواقع

135 يورو للفرد.



من جهته، أعلن المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون، أمس، أن فرنسا سجلت 674 حالة وفاة في المستشفيات و7240 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، مضيفًا أن الوفيات حدثت أيضًا في دور رعاية المسنين.



وقال سالومون خلال مؤتمر صحفي، إنه توفى 112 حالة خلال 24 ساعة الماضية، موضحاً أن المستشفيات الفرنسية تستقبل 1746 حالة خطيرة في العناية المركزة.



وتابع أن 8 مناطق في فرنسا متأثرة بانتشار الفيروس، إلى ذلك، توفى أول طبيب فرنسي إثر إصابته بفيروس كورونا، وهو طبيب طوارئ في مستشفى كومبيين في واز.



وذكرت محطة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية، أن جان جاك رازافيندرانزي (67 عامًا)، طبيب متقاعد، تلقى مكالمة هاتفية في نهاية فبراير الماضي عندما ضرب الوباء إقليم (واز) الفرنسي، في غرفة الطوارئ في مستشفى (واز كومباني) لمساعدة زملائه، وأصيب بالفيروس.



وقالت ابنة الطبيب المتوفي: "إنه دخل المستشفى في 4 مارس وأظهرت الفحوصات إصابته، وتدهورت حالته الصحية فجأة بعد 10 أيام، وتوفى أمس".



من جهة أخرى، أعلنت هيئة النقل المستقل في باريس، بتكريس القطار فائق السرعة (تي.جي.في) مجاناً للطاقم الطبي، والأطباء والممرضات ومساعدي التمريض، ونقل المرضى والمتطوعون الذين يستجيبون لنداءات التضامن لتعزيز المستشفيات من أجل مكافحة، كذلك المساعدة في نقل المرضى، في جميع أنحاء فرنسا.



بدوره، أعلن وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكر، أمس، أن عودة الفصل الدراسي في 4 مايو المقبل، موضحاً أنه يرغب في متابعة الفصل من المنزل خلال تلك الفترة، رافضاً إلغاء الفصل الدراسي بشكل قاطع، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.