توقعت وزيرة الأسرة الألمانية، فرانتسيسكا جيفي، حدوث ارتفاع في العنف المنزلي في ظل القيود المفروضة على الخروج من المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين إن من الممكن أن يؤدي وجود الكثير من الناس في منازلهم في الوقت الراهن وقضاء أفراد العائلة للكثير من الوقت مع بعضهم البعض في مكان ضيق، إلى تفاقم الصراعات المنزلية.

وأضافت جيفي " وسيؤدي هذا إلى زيادة أعداد هذه الحالات، وهذا ما نتوقعه"، وكان اتحاد الموظفين الجنائيين الألمان (بي دي كيه) قد أعرب بالفعل عن مخاوف مشابهة.

ودعت جيفي الولايات والبلديات إلى التأكد من وجود إمكانيات كافية لإيواء النساء في ملاجئ النساء، قالت إنه " إذا لم تكن هناك أماكن خالية داخل دار رعاية النساء، فيجب على البلديات والدوائر أن تفكر في الأماكن الأخرى التي يمكن لها أن تؤوي النساء فيه".

وتابعت جيفي أنها ستتحدث مع وزراء المساواة في الولايات بعد غد الأربعاء في مؤتمر عبر الفيديو عن هذا الموضوع.

تشير بيانات الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة إلى أن