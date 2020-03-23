ملأ مئات الأطفال في مقاطعة باكينجهام شير الإنجليزية، مدينتهم بأقواس قزح كرمز إلى الأمل بعد أزمة فيروس كورونا.

تلقى أولياء أمور التلاميذ في مدرسة ستوك بوجيس رسالة من المعلمين في وقت متأخر يطلبون فيها أن يرتدي جميع الأطفال الذين يحضرون المدرسة في اليوم التالي ألوانا زاهية، بحسب موقع "MSN" الامريكي.

وقالت مديرة المدرسة ليز أستلي: "نطلب أن يرتدي الجميع ملابس مشرقة بألوان قوس قزح للدلالة على أملنا في الأسابيع والأشهر المقبلة في الإفلات من فيروس كورونا".

وارتدى أكثر من 300 طفل، يبلغون من العمر أربعة أعوام فما فوق، الألوان الزاهية صباحا، في شوارع مدينتهم في أثناء سيرهم إلى المدرسة، ولوح بعضهم إلى السكان المعزولين المطلين من النوافذ.

يشارك الكثيرون في لعبة اكتشاف قوس قزح على مستوى القرية لتشجيع الأطفال خلال فترة "التباعد الاجتماعي".

تقول إحدى المعلمات: "الفيروس التاجي مروع، والوضع مخيف ولكن بعض الناس لا يزالون يجهلون خطورة الوضع نحتاج أن نأخذ هذا على محمل الجد ولكننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن كيفية تأثيره على الأطفال وما نقوله حولهم، أعتقد أنه من الجميل ما تفعله المدرسة اليوم، نحن بحاجة إلى القليل من الألوان والإيمان بأنه هناك أيام أفضل قادمة".