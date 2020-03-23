مقرر أممي يعرب عن قلقه إزاء إعادة طالبي اللجوء واللاجئين من الحدود اليونانية-التركية

أعرب فيليبى موراليس مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين عن قلقه إزاء إعادة طالبي اللجوء واللاجئين من الحدود اليونانية/التركية.

ودعا موراليس -في بيان وزعته الأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين- إلى إنهاء العنف ضد المهاجرين وتعزيز حمايتهم.

وأشار المقرر الأممي إلى أن اليونان كانت قررت في بداية الشهر الجاري تعليق الوصول إلى طلب اللجوء لمدة 30 يوما للأفراد الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني، حيث سيتم إعادة هؤلاء الأفراد إلى البلد الذي وصلوا منه أو إلى بلدهم أو أصلهم دون تسجيل أو تقييم فردي.

ودعا موراليس الحكومة اليونانية إلى وقف قرارها على الفور بشأن تعليق طلب اللجوء.