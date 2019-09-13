المعارضة المجرية تؤجل خطة أوربان لفرض حالة الطوارئ لأجل غير مسمى

رفضت المعارضة المجرية مشروع قانون سريع المسار قدمته الحكومة يمنح رئيس الوزراء فيكتور اوربان السلطة لحكم البلاد بمرسوم لأجل غير مسمى، واعتبرت أنه يهدد بتمهيد الطريق لإنهاء الديمقراطية.

وجاء التصويت الذي أجري اليوم الاثنين، قبل أيام من انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة أسبوعين بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد، ليؤجل فقط تمريره، حيث أن الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء يتمتع بالأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها لتمرير القانون في البرلمان.

ويأتي هذا الجدال بعد سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها اوربان لمدة عقد من الزمن لتعزيز سلطته والتي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق بشأن تآكل سيادة القانون. واقترح نواب المعارضة تمديد حالة الطوارئ لمدة 90 يوما قابلة للتجديد، إلا أن أوربان رفض الفكرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فيرينك جيوركساني، رئيس حزب "ائتلاف الديمقراطية" المعارض قوله "نحن نحارب للحفاظ على دولة حرة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون.. لا يمكن أن تنزع هذا، بغض النظر عن أي شيء آخر تحاربه"