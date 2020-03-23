حاكم نيويورك: لدينا أكثر من 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

شهدت ولاية نيويورك أكثر من 5700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الليلة الماضية، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس المميت إلى 865ر20، وفقا لما أعلنه حاكم الولاية أندرو كومو.

ويوجد بالولاية أكثر من نصف إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة، وهو رقم يتزايد بسرعة مع انتشار المرض، ولكن أيضًا مع زيادة الاختبارات الخاصة بالفيروس المميت.

وقال كومو إن أكثر من 12 ألف من هذه الحالات موجودة في مدينة نيويورك، مضيفاً أنه يريد أن يرى خطة المدينة لمعالجة "قضية التحكم في الكثافة" خاصة بين الشباب.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي ، قال كومو أيضًا إنه سيصدر أمرًا طارئًا يطالب المستشفيات بزيادة طاقتها بنسبة 50 في المائة على الأقل للتعامل مع تدفق مرضى فيروس كوفيد -19.

وقال الحاكم إن الولاية أحرزت تقدماً في تأمين الإمدادات الطبية، بما في ذلك أقنعة التنفس، وإنه سيتم بناء أربعة مستشفيات للطوارئ بمساعدة الحكومة الفيدرالية.